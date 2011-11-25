Майбутніх лікарів долучать до реформування медицини

Київ. 25 листопада. УНІАН. Начальник Головного управління охорони здоров’я КМДА Віталій МОХОРЄВ закликав майбутніх лікарів долучатися до обговорення реформування галузі охорони здоров’я, яка зараз проводиться у Києві.

Як повідомляє прес-служба столичної влади, В.МОХОРЄВ зустріч зі студентами останніх курсів Національного медичного університету імені О.О. Богомольця та привітав студентів-медиків із Днем студента і 170-річчям університету.

«Принципова позиція голови Київської міської державної адміністрації Олександра ПОПОВА – щоб кожний медик мав можливість безпосередньо взяти участь у реформуванні галузі, запропонувати власне – нове, конструктивне. Ми на вас розраховуємо», – сказав керівник управління охорони здоров’я.

Як зазначають в міськадміністрації, вже на сьогодні молоді лікарі отримують більше можливостей для працевлаштування і це стало можливим завдяки реформам, які наразі відбуваються у місті. Зокрема, йдеться про відкриття мережі амбулаторій загальної практики/сімейної медицини. Їх вже працює в місті 36 і ще 33 планується відкрити до кінця поточного року.

За ініціативи О.ПОПОВА, проводиться аналіз столичної сфери медичних послуг, розробляється комплекс дій з реорганізації медичного забезпечення, щоб зробити його якіснішім і більш доступним для киян.

«Розвиток первинної ланки медичного забезпечення, збільшить у Києві попит на лікарів загальної практики. Сьогодні триває розробка індикаторів якості роботи, які дозволять вмотивовувати молодих лікарів як професійно, так і матеріально», – зазначив В.МОХОРЄВ.

Також начальник ГУОЗ нагадав студентам, що Київ увійшов у четвірку пілотних регіонів України з реформування медичної галузі. Зокрема, у рамках цього проекту реалізується програма підготовки сімейних лікарів за рахунок коштів міського бюджету.