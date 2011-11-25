Консервацію фундаменту Десятинної церкви завершать до кінця року

Київ. 25 листопада. УНІАН. Роботи із консервації фундаменту Десятинної церкви будуть виконані в поточному році.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, сказав голова КМДА Олександр ПОПОВ під час наради з фахівцями Київського центру археології 24 листопада.

Зокрема, він зазначив, що для того, аби зберегти унікальну пам’ятку архітектури, спочатку буде виконано консервацію об’єкту, а навесні розпочнуться роботи з його музеєфікації.

«Зараз головне – зберегти те, що в нас є. У цьому позиції релігійних діячів та науковців-археологів співпадають: фундамент Десятинної церкви обов’язково має бути збережений. Не можна його залишити у такому стані навіть на одну зиму. Адже ми можемо втратити фундамент першого у країні кам’яного храму», – заявив О.ПОПОВ.

Також паралельно з роботами із консервації необхідно працювати над розробкою проекту благоустрою території Старокиївської гори із залишками фундаменту Десятинної церкві на час проведення Євро 2012.

«Ми маємо і волю, і бажання зробити так, щоб сюди могли приходити і кияни, і гості міста», – сказав голова КМДА.