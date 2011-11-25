Сьогодні меру Черновецькому 60

Київ. 25 листопада. УНІАН. Сьогодні мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ святкує своє 60-річчя.

Як пише газета “Сегодня “ (№265 (3982)), яка відслідковує події в особистому житті столичного голови, цей день він проведе у сімейному колі у Москві.

За даними видання, на дні народження буде дружина мера Аліна АЙВАЗОВА, з якою він зараз розлучається. В Печерському суді слухається справа про розлучення за позовом Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Рішення осікується в кінці грудня. Подружжю дали час для примирення, адже А.АЙВАЗОВА проти розлучення.

Газета пише, що люди, близькі до оточення мера, розповіли, що в день іменин зберуться тільки близькі – тобто сам Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, А.АЙВАЗОВА, їхні діти - Христина та Степан, і онуки.

«Кажуть, буде вузьке коло без невісток, зятів та інших. Ми до вечора (вчора) так і не змогли дізнатися, чи нам їхати, чи вони сюди приїдуть. Черновецькі повинні зібратися в Москві в закритому залі одного з відомих ресторанів. Заради онуків бабуся і дідусь дійсно будуть разом”, - сказав друг сім`ї.

За його словами, Олесь ДОВГИЙ, Ірена КІЛЬЧИЦЬКА та Денис БАСС привітають мера по телефону.

Як розповів друг ЧЕРНОВЕЦЬКИХ, основне святкування ювілею заплановано на наступний тиждень, воно пройде в Грузії на віллі на березі Чорного моря, де зараз часто буває мер: «Там не буде політиків, зате зберуться старі і перевірені часом друзі, хто не відвернувся від нього в важку хвилину. Не знаю поки подробиць, все тримають в секреті. Але кажуть про феєрверки, червоних доріжках, пелюстках троянд, якими буде усипана вілла ». Кажуть, в Грузії збереться «молода команда» мера, можливо, прилетять Д.БАСС і О.ДОВГИЙ. Як пише видання, член його Блоку Анатолій ЧУБ також вже давно мешкає в Грузії.

Як стверджує газета, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ з початку цього року в основному проживає на чорноморському узбережжі Грузії, де оренда вілли обходиться до $ 10 тис. на місяць.