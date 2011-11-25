у Святошино капітально відремонтують сквер

Київ. 25 листопада. УНІАН. Для створення ще однієї комфортної зони відпочинку, у Святошинському районі капітально відремонтують сквер на розі проспекту Перемоги та вулиці Чорнобильської.

Про це повідомляє прес-службу Київської міської державної адміністрації з посиланням на відповідне розпорядженням КМДА.

Згідно з документом, Комунальне об’єднання «Київзеленбуд» має забезпечити влаштування паркових доріжок, встановлення лав і урн, озеленення та квіткове оформлення території.

В прес-службі міської влади нагадують, що з початку року комплексно відремонтовано понад 30 об’єктів зеленого господарства, відновлено 192,1 га газонів. Крім того, районні комунальні підприємства з утримання зелених насаджень висадили 11 тис. 254 дерева, 32 тис. 965 кущів та понад 7 млн. квіткової розсади.