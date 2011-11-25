28 листопада розпочинеться ремонт ескалатора на Хрещатику

Київ. 25 листопада. УНІАН. 28 листопада 2011 року, згідно з Комплексною інвестиційною програмою техніко-економічного розвитку метрополітену на 2011 рік, розпочнеться модернізація ескалатора №2 верхнього нахилу станції "Хрещатик"-ІІ Святошинсько-Броварської лінії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КП "Київський метрополітен", ремонт ескалатора триватиме до 12 грудня п.р.

У прес-службі також нагадали, що капітальний ремонт ескалатора № 4 верхнього нахилу станції "Печерська" триватиме до 25 листопада п.р., капітальний ремонт ескалатора № 2 станції "Дружби народів" Сирецько-Печерської лінії – до 11 січня 2012 року.