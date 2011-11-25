Київ. 25 листопада. УНІАН. У Києві 3 грудня відбудеться Благодійний Різдвяний ярмарок.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Організаторами ярмарку є Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв та Міжнародний жіночий клуб Києва.

За даними КМДА, свою участь у заході підтвердили вже близько 50 посольств та представництв іноземних держав. Загалом очікується понад 20 тис. гостей.

Кожне з іноземних представництв презентує відвідувачам сувеніри і національні страви. Кошти, зібрані на ярмарку, перерахують на благодійні цілі.

Квитки на ярмарок можна придбати в офісі Міжнародного жіночого клубу Києва (вул. Пушкінська, 39) або ж у день проведення ярмарку в «КиївЕкспоПлазі» (вул. Салютна, 2-Б) 3 грудня. Ярмарок працюватиме з 10.00 до 17.00.