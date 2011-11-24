Цьогоріч новорічна ялинка коштуватиме від 100 грн

Київ. 24 листопада. УНІАН. Ціни на новорічні ялинки цього року обіцяють бути "кусючими". Одне дерево коштуватиме щонайменше 100 грн.

Як пише муніципальна газета “Хрещатик”, про це заявив голова Держагентства лісових ресурсів Віктор СІВЕЦЬ.

За його словами, мінімальна вартість ялинки чи сосни, встановлена держпідприємствами, становитиме 50-52 грн. Оскільки на ринках ціни перевищують закупівельну вартість удвічі, кінцевому споживачеві дерево обійдеться мінімум у 100 грн.

Також В.СІВЕЦЬ повідомив, що підприємства Держлісагентства готові привезти на ринок 6 млн новорічних ялинок, вирощених на спеціальних плантаціях і додатково забезпечити попит у гілках хвойних порід — для створення новорічних композицій. Як нагадують в Держагентстві, мінімальний розмір штрафу за незаконно зрубану ялинку становить 274 грн, а максимальний — 1753 грн.