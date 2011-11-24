Визначено, хто реалізуватиме проект Картка киянина

Київ. 24 листопада. УНІАН. Визначено переможця конкурсу із запровадження системи "Картка киянина", яким стало ТОВ "Універсальні інформаційні технології".

Як повідомляє муніципальна газета “Хрещатик”, за словами заступника голови Київської міськдержадміністрації Руслана КРАМАРЕНКА, після оголошення конкурсу 9 компаній звернулися для отримання конкурсної документації, а дві безпосередньо взяли участь у конкурсі.

18 листопада відбулося засідання конкурсної комісії, на якому учасники презентували і захищали свої проекти. За результатами оцінки пропозицій та після детального опрацювання поданих документів комісія і визначила переможця.

Як повідомляв УНІАН, у серпні цього року було презентовано концепцію «Картки киянина». Тоді стало відомо, що влада Києва планує у жовтні розпочати експеримент із впровадження соціальної картки киянина.

“Впровадження пілотного проекту системи Картки киянина має на меті лише облік пільгових категорій жителів міста Києва, що мають право безкоштовного проїзду в метрополітені, а не надання пільг в цілому, які передбачені законами та надаються на рівні держави”, - пояснив тоді Р.КРАМАРЕНКО.

Щоб отримати картку киянина, громадянин має звернутися із заявою та відповідними документами до районного управління соціального захисту. Після проведення перевірки даних вони будуть передані до єдиного соціального реєстру міста і громадянину буде присовєно соціальний ідентифікаційний номер. Після цього людина обирає самостійно банк, в якому хоче обслуговуватись, і там замовляє картку. Видаватиметься картка киянина безкоштовно. Її отримання передбачено протягом тижня з дня зверення і подачі необхідних документів, перелік яких буде оприлюднено на сайті міської влади.

“Це буде пластикова банківська платіжна картка з контактним та безконтактним чіпом”, – пояснив Р.КРАМАРЕНКО.

Передбачено, що соціальна картка зможе підтримувати близько 16 окремих незалежних додатків. Першочергові з них: соціально-фінансовий додаток, що дозволяє ідентифікувати клієнта; банківський платіжний додаток для проведення фінансових трансакцій; транспортний додаток, що дозволяє користуватися послугами метрополітену.

Експериментом в Києві буде охоплено близько 80 тисяч осіб – це категорії, яким столична влада надала право безкоштовного проїзду у метрополітені та інших видах комунального транспорту: студенти, школярі та інваліди з відповідними пільгами на проїзд від міської влади.