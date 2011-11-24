Чергові ярмарки в столиці відбудуться у п’ятницю та суботу

Київ. 24 листопада. УНІАН. 25 та 26 листопада у столиці відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки, де буде широко представлена продукція фермерських господарств та сільськогосподарських підприємств Київської та інших областей.

Як повідомляє Головне управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення КМДА, зокрема, 25 листопада (п’ятниця) ярмарки відбудуться у: Голосіївському районі на просп. 40-річчя Жовтня, 116; Деснянському районі на вул. Електротехнічній, 1; Дніпровському районі на просп. Гродненській, 1-7; Печерському районі на пл. Лесі Українки, 1; Подільському районі на просп. Правди, 5-11 та Солом`янському районі на вул. П.Козицького.

У суботу, 19 листопада, ярмарки організовують в: Голосіївському районі на вул. М.Бурмистенка (в межах вулиць Васильківської та Ломоносова); Дарницькому районі на просп. П.Григоренка, 32-Д; Деснянському районі на вул. Лисківській (в межах вулиць Радунської та Милославської); Дніпровському районі на бульварі О.Давидова, 1-9; Оболонському районі на вул. Л.Гавро, 1-9;

Печерському районі на пл. Лесі Українки, 1; Подільському районі на вул. Г.Світлицького, 25; Святошинському районі на розі вулиць Генерала Наумова та Підлісної; Солом`янському районі на вул. Героїв Севастополя, 42; Шевченківському районі на вул. В.Василевської, 1-17.

На ярмарках споживачам у широкому асортименті будуть запропоновані різноманітні продукти харчування майже з усіх регіонів України. Нагадаємо, продукція на ярмарках реалізується за цінами на 10-15% нижчими, ніж у роздрібній торговельній мережі та на ринках міста.