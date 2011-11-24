Міську ковзанку облаштують на Контрактовій площі

15:29, 24 листопада 2011
Київ
1

Замість Майдану Незалежності

Київ. 24 листопада. УНІАН. Тимчасову льодову ковзанку, яку в попередні роки облаштовували на Майдані Незалежності, нинішнього року відкриють на Контрактовій площі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

Традиційно там встановлять також ігрові майданчики та торговельні намети. Представники дитячо-юнацьких спортивних шкіл столиці представлять на ковзанці свої найкращі виступи. Їхніми глядачами стануть діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, з малозабезпечених та багатодітних сімей, вихованці шкіл-інтернатів, які отримають безкоштовні запрошення.

Як нагадали у прес-службі, торік для малюків біля ковзанки безоплатно працювали гірки, гойдалки, каруселі, машинки, іграшкова дитяча залізниця та інші атракціони. 10 дитячих майданчиків після Водохреща подарували столичним районам.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter