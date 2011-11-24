Всі будинки у центрі облаштують декоративним освітленням

Київ. 24 листопада. УНІАН. У рамках підготовки Києва до футбольного чемпіонату ЄВРО 2012 фасади будинків, розташованих у 1,5-км зоні навколо НСК «Олімпійський», облаштують архітектурно-декоративним освітленням.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, відповідне розпорядження підписав голова КМДА Олександр ПОПОВ.

Документом затверджено адресний перелік будівель, фасади яких підлягають художньому освітленню.

Зокрема, підсвітять 25 будинків на вул. Хрещатик; 6 – на вул. Басейній; 7 – на Михайлівській вулиці; по одному – на вул. Трьохсвятительській та у пров. Тараса Шевченка. Ще 2 будинки підсвітять на вул. Софійській; 11 – на Малій Житомирській вулиці; 16 – на вул. Володимирській; по 2 будинки на вулицях Михайла Грушевського та Інститутській, та по одному на вулицях Івана Мазепи та Івана Франка.

Декоративним освітленням опорядять фасади 11 будівель на вул. Великій Житомирській; 5 – на Ярославовому Валу; 1 – на вул. Стрілецькій; 2 – на вул. Шовковичній; по 2 на вул. Костьольній та на вул. Госпітальній та 3 будинки на вул. Льва Толстого.

Ще 14 будинків підсвітять на вул. Пушкінській; на вул. Терещенківській – 7 та на вул. Богдана Хмельницького – 7 будинків; на бульв. Тараса Шевченка – 6; на вул. Прорізній – 11 фасадів, ще 5 будинків підсвітять на вул. Горького. На вул. Червоноармійській до ЄВРО 2012 художнім освітлення облаштують 27 будівель, на вул. Саксаганського – 12 будівель, ще 2 – на Жилянській вулиці, 12 – на вул. Шота Руставелі та 1 – на вул. Еспланадній.

Виконуватиме роботи КП «Київміськсвітло».