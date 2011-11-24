Старшокласники спробували свої сили на посадах держслужбовців

Київ. 24 листопада. УНІАН. У Головному управлінні освіти і науки КМДА відбувся День учнівського самоврядування, під час якого представники Київської міської ради старшокласників протягом дня працювали на посадах державних службовців.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, таким чином міська влада ознайомлює майбутніх випускників із основними принципами місцевого самоврядування, формує їхню активну життєву позицію та допомагає реалізувати лідерський потенціал.

Активісти учнівського самоврядування, випробовуючи свої сили в ролі керівників освітянської галузі, вели прийом громадян, відповідали на звернення батьків та мешканців столиці, опрацьовували нормативно-правові документи, шукали розв’язання освітніх проблем.

В КМДА нагадують, що голова міськардміністрації столиці Олександр ПОПОВ ініціював розробку столичного стандарту освіти, який би став прикладом для всієї країни. У його основі мають бути закладені не лише міцні знання, уміння та навички учнів, передбачені шкільною програмою, а й позакласна робота з дітьми, високий рівень матеріально-технічної бази закладів освіти, соціальний захист педагогів тощо. До створення столичного стандарту освіти О.ПОПОВ запросив долучитися як учителів, так і дітей та їхніх батьків.

Довідково. Органи самоврядування учнів були створені у столиці в 1998 році, коли на трьох рівнях (міському, районному та шкільному) було укладено тристоронню Угоду про співпрацю між Головним управлінням освіти і науки, учнівським і батьківським об’єднаннями. Учнівське самоврядування у Києві працює за програмою «Лідер», яка реалізується через 8 різноманітних проектів, спрямованих на розвиток і реалізацію інтересів та запитів сучасної молоді. Нині учнівська ліга Києва нараховує майже 400 лідерів учнівських рад, комітетів, парламентів та інших структур учнівського самоврядування. Координує роботу Київська міська рада старшокласників.