До Дня Незалежності готують Всеукраїнський парад писанок

Київ. 24 листопада. УНІАН. У Києві на День Незалежності в 2012 році відбудеться Всеукраїнський парад писанок та вишиванок, створених народними майстрами різних регіонів України.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив голова Організаційного комітету заходу Ігор ДОБРУЦЬКИЙ, який представляв одного з організаторів заходу – громадське об’єднання “Столичні ініціативи”. Участь в проекті також бере “Країна мрій”.

За словами І.ДОБРУЦЬКОГО, на сьогодні завершився перший, підготовчий, етап Параду, який тривав 2 місяці. За цей час організатори подолали 14 тис. км доріг по всій Україні, щоб домовитись з регіонами про участь в заході.

“24 міста дали свою згоду на участь у Всеукраїнському параді вишиванок. Це і Луцьк, Вінниця, Рівне, Кіровоград, Тернопіль, Донецьк.... І ми заздалегідь, за 9 місяців до 24 серпня, хочемо розпочати підготовку і показати, як можуть масові заходи втілюватись в життя саме в Україні, як втілювалась наприклад, “Країна мрій”, - зазначив І.ДОБРУЦЬКИЙ.

Він також висловив думку, що великий проект треба робити разом, і тому до участі в його підготовці та проведенні були запрошені Олег СКРИПКА, Ольга СУМСЬКА, Юрій РИБЧИНСЬКИЙ, Ніна МАТВІЄНКО та брати КАПРАНОВИ.

На сьогодні вже працює офіційний сайт “Параду вишиванок”, де розміщена вся інформація про захід та на якому можна залишити свої пропозиції та ідеї (www.parad-vyshyvanok.com.ua).

Гасло заходу “Колорит у єдності”. Організатори передбачають, що дійство, яке відбудеться на Хрещатику, стане унікальним народним карнавалом. Хрещатиком провезуть десятки величезних “диво-писанок”, розмальованих руками українських майстрів зі збереженням колориту регіону. Команди міст будуть виходити зі своєю презентацією, танцювальним колективом, духовим оркестром, символікою міста та писанкою на возі. Кожна писанка, заготовки яких вже виготовляються за спецзамовленням, буде майже 4 метри у висоту та 2,6 метри в діаметрі, вагою 58 кг.

З 15 березня 2012 року кожне місто-учасник розпочне регіональний конкурс на найкращий варіант оформлення “диво-писанки”, який буде представлений у столиці на всеукраїнському параді. 15 квітня, на Великдень, в кожному обласному центрі відбудеться святкове встановлення писанки-переможниці на тимчасову експозицію. А вже після того, як відібрані писанки продемонструють під час святкової ходи в Києві, їх доставлять на Співочому поле, де й визначать переможця Всеукраїнського параду. Потім писанки відправлять на постійну експозицію у Музей народної творчості та побуту в Пирогово.

Як повідомив І.ДОБРУЦЬКИЙ, регіон, що створить найефектнішу виставу, отримає грошовий приз – 100 тис. грн. та перехідну нагороду – “Золоту писанку”.

Голова художньої ради заходу О.СКРИПКА в свою чергу відзначив, що це вже четвертий Парад вишиванок, який вони готують разом з І.ДОБРУЦЬКИМ.

“Я пишаюся, що така ініціатива набирає зараз такі серйозні форми. В цьому році активність людей, які до нас приєдналися, показала, що людям це дуже цікаво. Це золота ідея, яку просто треба тепер адмініструвати. Нашій країні не вистачає такої адміністративної ініціативи. Але вона з’явилася в обличчі пана Ігоря. А вже ми – артисти, митці запропонуємо ті форми, які, ми вважаємо, будуть працювати”, - сказав О.СКРИПКА.

О.СУМСЬКА зазначила, що вважає такий мистецький захід “неоціненною і ексклюзивною” акцією, тому що ніщо не може порівнятися з нею в аполітичності. “Саме українськість в усьому наповненні цієї акції”, - підкреслила акторка, додавши, що залюбки приєдналася до проекту.