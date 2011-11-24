Кияни ініціюють надання Прорізній статус архітектурної пам’ятки

Київ. 24 листопада. УНІАН. Кияни звернулись до голови комісії Київради з питань культури і туризму Олександра БРИГИНЦЯ з проханням втрутися у ситуацію, пов’язану з можливою забудовою скверу на вулиці Прорізній.

Як повідомили УНІАН у прес-службі О.БРИГИНЦЯ, до депутата звернулися мешканці будинків на Прорізній, які стверджують, що новим Генпланом до 2025 року на території скверу (у межах Хрещатика і вулиці Пушкінської) передбачено будівництво торговельного закладу площею 0,1 га.

О.БРИГИНЕЦЬ звернув увагу, що кияни неодноразово ставали на захист цього скверу, і поки його вдавалося “відбити” від різних забудовників, які діяли всупереч існуючому Генплану. “Якщо ми допустимо затвердження Генплану, в якому замість скверу заплановане будівництво магазину, то боротись буде значно важче», - підкреслив депутат.

За словами голови комісії, саме в цьому і є найбільше зло нового Генплану – “він узаконює багато об’єктів, проти яких послідовно борються кияни”.

О.БРИГИНЕЦЬ повідомив, що громадяни просять закріпити згадану зелену зону на Прорізній у Генплані зі статусом скверу і надати статус архітектурної пам’ятки взагалі усій вулиці як продовженню архітектурного ансамблю Хрещатика, що створив видатний український архітектор А.Добровольський.

Як поінформував О.БРИГИНЕЦЬ, комісія розгляне зазначене питання на одному з найближчих засідань, а також звернеться до Головного управління охорони культурної спадщини з проханням підтримати ініціативу громадян.