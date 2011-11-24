КМДА знайшло земельну ділянку для Центру захисту тварин

Київ. 24 листопада. УНІАН. Столична влада планує побудувати Центр захисту тварин у межах Києва, що забезпечить збільшення місць для тимчасової перетримки безпритульних тварин.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації, найближчим часом проект рішення стосовно будівництва цього Центру буде внесено на розгляд депутатів Київради.

В повідомленні відзначається, що сьогодні у місті функціонує муніципальний притулок для тварин, який розташований в смт. Бородянка та знаходиться на балансі комунального підприємства «Притулок для тварин».

«Зважаючи, що існуючий притулок віддалений від Києва, там відсутня соціальна функція. Коли ми збудуємо Центр захисту тварин у межах Києва, розрахований на утримання 1,5 тис. тварин, він буде під наглядом громадськості”, - зауважив перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК.

За його словами, будь-який киянин зможе прийти в заклад і взяти собі собаку під опіку. “Ми вже обрали земельну ділянку і сподіваємося, що депутати нас підтримають у питанні виділення її під будівництво притулку для тварин», – повідомив О.МАЗУРЧАК.

Також він додав, що міська влада ініціює гуманний спосіб регулювання кількості безпритульних тварин, в основі якого - стерилізація. Цього року простерилізовано понад 4 тис. собак, що вдвічі більше, ніж у попередньому.

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада Київрада відмовила в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 1,07 га землі КП «Притулок для тварин» по вул. Тепловозній в Дарницькому районі для будівництва і обслуговування «Центру захисту тварин».