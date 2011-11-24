Навесні відкриють 23 довідкові центри

Київ. 24 листопада. УНІАН. Для гостей Євро-2012 в Києві встановлять 115 туристично-інформаційних стендів та працюватимуть 23 довідкові центри.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Анатолія ГОЛУБЧЕНКА.

«До початку чемпіонату в місті буде встановлено 115 туристично-інформаційних стендів та 90 вказівників до визначних історико-культурних та туристичних об`єктів міста. Також розроблена Концептуальна схема розміщення туристично-інформаційних центрів у центральній частині Києва, в аеропорті «Жуляни», на залізничному та автовокзалах, поблизу фан-зони. Усього буде розміщено 23 центри», – повідомив А.ГОЛУБЧЕНКО.

Він додав, що уже розроблені та погоджені ескізні форми видів і типів тимчасових споруд під організацію діяльності туристично-інформаційних пунктів. Також готова адресна програма зупинок громадського транспорту (41 місце), розташованих у центральній частині Києва, у місцях масового скупчення людей, навколо Дарницького залізничного вокзалу, а також на станціях метрополітену, де будуть розміщені такі інформаційні пункти.

Крім того, за словами А.ГОЛУБЧЕНКА, в рамках розробки програми дозвілля для вболівальників, уже розроблено та погоджено 13 спеціальних туристичних маршрутів. Також, для зручності туристів, випущено 240 тисяч примірників 40-ка видів буклетів із туристично-екскурсійними маршрутами містом.

«Профільними управліннями підготовлене інформаційне наповнення фан-довідника, що буде головним путівником вболівальника та міститиме інформацію про команди турніру Євро-2012, цікаві місця столиці та багато іншої корисної інформації», – додав заступник голови КМДА.