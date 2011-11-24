На Євро-2012 залучать додатково тисячу водіїв

Київ. 24 листопада. УНІАН. На період проведення чемпіонату Євро-2012 столиця планує дати роботу 1 тис. водіїв та встановити 2,5 тис. інформаційних вказівників.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступник голови КМДА Анатолія ГОЛУБЧЕНКА.

«Ми плануємо створити єдину пішохідну, велосипедну і культурну територію в історичному серці міста – від Подолу до Києво-Печерської Лаври. З центру столиці зникнуть маршрутки, замість них будуть курсувати сучасні тролейбуси та автобуси. Київська міська державна адміністрація та особисто Олександр ПОПОВ робить акцент на модернізації та розвитку саме громадського транспорту. Адже ним користується понад 80% мешканців Києва”, - зазначив А.ГОЛУБЧЕНКО.

Він нагадав, що забезпечать муніципальні перевезення в тому числі за рахунок нових 185 автобусів і 140 тролейбусів, що прибудуть в столиці до Євро. І для забезпечення належної роботи нових одиниць рухомого складу планується залучити близько 1 тис. водіїв.

Разом з тим, буде введений спеціальний автобусний маршрут «Аеропорт «Бориспіль – ст. м. «Бориспільська», на якому щодня курсуватиме 70 автобусів місткістю 100 пасажирів.

Також, за словами заступника голови КМДА, уже визначено транспортний периметр стадіону та офіційної фан-зони, який у дні проведення матчів буде пішохідним. Розроблено два сценарії організації дорожнього руху в центральній частині міста: у дні проведення матчів та у дні, вільні від матчів.

А.ГОЛУБЧЕНКО нагадав, що з метою зручного пересування вболівальників та гостей міста між основними об’єктами Турніру, виконані роботи з реконструкції та модернізації низки важливих міських магістралей та розв’язок: Московської площі, проспекту Миколи Бажана (закінчено перший етап, продовжуються роботи з реконструкції), розв`язки біля станції метро «Дніпро» та розв’язки на примиканні просп. Науки до Столичного шосе.

Крім того, проведено реконструкцію вулиць навколо НСК «Олімпійський»: бульвару Лесі Українки та вулиці Червоноармійської. Триває також реконструкція вулиці Горького.

Столична влада подбала також і про вболівальників, які організованими групами приїдуть до Києва. Зокрема, визначено 685 місць для паркування їхніх автобусів. Місця розподілятимуться між уболівальниками двох команд-суперниць.

Разом з тим, розповів А.ГОЛУБЧЕНКО, розроблено тимчасову концепцію знакування для транспортних засобів і пішоходів. Зокрема, для пішоходів буде встановлено 2 тис. 210 інформаційних вказівників в аеропортах, на залізничному вокзалі, у метрополітені, в автобусах та тролейбусах. Ще 301 вказівник встановлять на вулично-шляховій мережі міста.