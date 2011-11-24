Сьогодні у Палаці спорту відбудеться благодійний концерт

Київ. 22 листопада. УНІАН. Сьогодні o 18.00 до Всесвітнього Дня боротьби з ВІЛ/СНІДом у київському Палаці спорту відбудеться третій щорічний благодійний концерт «Не дай СНІДу шанс!/Чесна гра».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я, у концерті візьмуть участь зірки естради, які тим самим підтримають Національну інформаційну кампанію з профілактики ВІЛ/СНІДу „Не дай СНІДу шанс!”, що впроваджується МОЗ України спільно з партнерами.

Організатори концерту - Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GІZ), Міністерство охорони здоров’я України, Державна служба соцзахворювань, Державна служба молоді та спорту України.

Сьогодні в Україні, за оціночними даними, 340 тис. людей є ВІЛ-позитивними, що у відсотковому відношенні становить близько 1,25% всього дорослого населення. Тенденція до зростання передачі інфекції шляхом гетеросексуальних статевих контактів вказує на загрозу переходу епідемії від уразливих груп – споживачів ін’єкційних наркотиків, жінок комерційного сексу та чоловіків, які мають секс з чоловіками - на загальне населення. Найвразливішою до інфекції є молодь віком від 18 до 30 років. За прогнозами, без швидкої і потужної відповіді на виклики ВІЛ/СНІДу до 2014 року епідемія здатна призвести до зниження середньої тривалості життя українських громадян на 4 роки.

Національна інформаційна кампанія з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу «Не дай СНІДу Шанс!» та соціальний проект до ЄВРО 2012 «Давай разом/Чесна гра» впроваджуються з метою підвищення обізнаності молоді України про проблему ВІЛ/СНІДу, шляхи інфікування ВІЛ, а також для заохочення молоді вести здоровий спосіб життя, берегти сімейні цінності, толерантно ставитись до ВІЛ-позитивних людей.