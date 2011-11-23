Готується нова програма регулювання чисельності тварин

Київ. 23 листопада. УНІАН. У столичній адміністрації готують проект нової Програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2012-2016 роки.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на Головне управління екології та охорони природних ресурсів.

Як зазначили в управлінні, розробка такого проекту зумовлена запровадженням нових підходів до вирішення даної проблеми.

Проектом нової Програми передбачено створення мережі міні-притулків у районах Києва, розташування мережі пунктів стерилізації, а також проведення обліку і моніторингу чисельності тварин. Зокрема, шляхом їх вилову, стерилізації та повернення на колишнє місце перебування під опіку фізичних та юридичних осіб або утримання у притулку. При цьому стерилізовані тварини, які повертаються до попереднього перебування під відповідальність опікунів, обов’язково мають бути прочіповані.

Разом з тим, проектом Програми на опікунів тварин покладається ряд обов’язків із догляду за безпритульними тваринами, зокрема, здійснення планових щорічних щеплень, забезпечення надання ветеринарної допомоги, проведення робіт із прилаштування тварин до нових власників.

Наразі Програма регулювання чисельності безпритульних тварин на 2012-2016 роки опрацьовується з урахуванням поданих представниками громадських зоозахисних та кінологічних організацій пропозицій та зауважень.

Після опрацювання проект документу буде надано на розгляд до Головного управління економіки та інвестицій та Головного фінансового управління.

У разі отримання позитивних висновків, проект надається на розгляд постійної комісії Київради з питань екологічної політики та постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

Погоджений на засіданнях постійних комісій проект буде розглянутий на сесії Київської міської ради. Після затвердження депутатами розпочинається його безпосереднє втілення у життя.

Як повідомляв УНІАН, міська програма зі стерилізації безпритульних тварин в Києві була розпочата у 2008 р. і розрахована на 3 роки. Водночас, через брак коштів в бюджеті столиці на її виконання план заходів з року в рік не виконувався.