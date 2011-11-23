Конфліктне будівництво на вул. Пирогова призупинено

Київ. 23 листопада. УНІАН. Апеляційний суд зупинив будівельні роботи на об’єкті на вул. Пирогова, 2 на час розгляду справи.

Про це УНІАН повідомив голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ.

За його інформацією, крім того, що це будівництво руйнує пам’ятки, що знаходяться поруч, воно ведеться без дотримання норм: над теплотрасою та комунікаціями, а також в зоні повітряного підпору, що може призвести до відсутності тяги у димоходах і зашкодить вентиляції будинку. Таким чином будівництво на вул. Пирогова, 2 несе додаткову загрозу вибуху та отруєння чадним газом жителів навколишніх будинків.

«Протести киян проти цього будівництва почалися ще на етапі риття котловану і вже тоді влада могла зупинити цю зухвальну забудову, але не зробила цього хоч і розуміла, що кожен новий день будівництва ускладнює ситуацію», - наголосив О.БРИГИНЕЦЬ.

Депутат зауважив, що всупереч приписам прокуратури про припинення будівництва забудовник продовжував будівельні роботи. Оскільки, перша судова інстанція відмовила на час ведення справи припинити будівництво, за цей час на об’єкті було зведено 2 поверхи майбутньої будівлі.

«Схоже на те, що між владою і забудовником існує закулісна домовленість про ведення будівництва не залежно від офіційних погроз, судових рішень чи протестів прокурора. Тому як показує досвід і суди, і приписи прокуратури в цьому випадку, як і на Театральній та Гончара тут безсилі. Все залежить не від офіційних документів, а від непублічних домовленостей», - переконаний О.БРИГИНЕЦЬ.

Він нагадав, що забудовники на вул. Пирогова, 2 вже знищили сквер та фонтан на місці майбутньої будівлі. Крім того, через будівництво руйнуються три пам’ятки історії, які знаходять поруч. Через це за ініціативи прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА у травні цього року була створена Тимчасова комісія з перевірки об’єктів, що будуються в центральній історичній частині Києва на відповідність державним будівельним, санітарним та екологічним нормам. Комісія встановила, що будівництво житлового будинку з вбудованими офісними приміщеннями, приміщеннями соціальної сфери та підземним паркінгом ведеться незаконно.

Згідно з рішенням комісії, подальше будівництво технологічно неможливе та небезпечне в рамках наявного проекту, оскільки пов’язане з реальною загрозою нищівних деформацій та повного знищення найближчого житлового будинку за адресою: вул. Пирогова, 2 та прилеглих до нього трьох пам’яток архітектури.

За даними комісії, на час перевірки ТОВ «Торговий дім Міжнародної спілки українських підприємців» не має правових підстав для використання земельної ділянки загальною площею 0,23 га на вул. Пирогова, 2 у Шевченківському районі.

6 жовтня ц.р. Київрада відмовилась задовольнити протест заступника прокурора Києва з вимогою зупинити скандальне будівництво на вул. Пирогова, 2.

Протест стосувався рішення Київради від 8 лютого 2007 року “Про поновлення договору оренди земельної ділянки та продаж цієї земельної ділянки ТОВ “Торговий дім Міжнародної спілки українських підприємств” для будівництва житлового будинку з вбудованими офісними приміщеннями, приміщеннями соціальної сфери та підземним паркінгом на вулицях Пирогова та Богдана Хмельницького, 3/37 (літ. “Б”) у Шевченківському районі”.

В ньому йшлося про земельну ділянку площею 0,11 га за вказаною вище адресою (було дозволено продати її за 2 млн. 910 тис. грн.). В прокуратурі встановили, що рішення суперечить вимогам чинного земельного та містобудівного законодавства.