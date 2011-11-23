Ознайомлення з роботою міського пологового будинку

24 листопада о 12.00 відбудеться Головне управління охорони здоров’я КМДА запрошує представників ЗМІ відвідати Київський міський пологовий будинок № 5. У програмі заходу передбачено ознайомлення з роботою: відділення екстрагенітальної патології, в якому народжують жінки з тяжкими вадами здоров’я, що вимагають специфічного медичного нагляду; відділення матері і дитини, де жінки після пологів знаходяться разом з дитиною; дитячого відділення.