Підприємці не давали демонтувати кіоски у парку «Нивки»

Київ. 23 листопада. УНІАН. У Києві представники приватного підприємства чинили опір комунальниками під час демонтажу незаконно встановлених споруд у парку «Нивки».

Про це УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в м. Києві.

У повідомленні зазначається, комунальними службами КМДА були зафіксовані численні порушення з боку приватного підприємця, який самочинно встановив споруду, яку використовував під заклад громадського харчування на території парку «Нивки». «Київська міська державна адміністрація прийняла рішення про демонтаж незаконно встановлених споруд. Проте працівники благоустрою не змогли своєчасно виконати законну вимогу органів влади - власник цього закладу разом зі своїми прибічниками перекрили вхід до приміщення. На допомогу столичній владі прийшла екологічна прокуратура. Проте незважаючи на рішення КМДА та припис прокуратури, власник та його прибічники чинили опір працівникам благоустрою та заважали виконувати законні вимоги органів влади», - повідомили у ВЗГ ГУМВС у м.Києві.

Тому, за їхніми даними, прокуратура та комунальники звернулися за допомогою до столичної міліції, щоб забезпечити охорону громадського порядку під час демонтажу незаконно встановлених споруд на території парку «Нивки». З приватним підприємцем була проведена відповідна бесіда з роз’ясненням його прав та відповідальності за порушення вимог чинного законодавства.

Наразі досягнуто консенсусу між працівниками Головного управління контролю за благоустроєм міста Києва, власником та його прибічниками. Відбувається демонтаж незаконно встановлених споруд. На даний час жодних порушень громадського порядку не зафіксовано.