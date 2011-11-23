Київ. 23 листопада. УНІАН. Прокуратура порушила справу проти службовців ТОВ «Будмайданчик», бо виявила, що будівельні роботи на Либідській площі виконувалися за відсутності проектно-дозвільної документації, з порушенням правил безпеки, внаслідок чого виникла загроза життю і здоров’ю людей.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Прокуратури міста Києва.

Як зазначили в прокуратурі, за дорученням прокурора міста Києва Анатолія МЕЛЬНИКА органами прокуратури міста проведено перевірку стосовно законності надання земельної ділянки ТОВ «Будмайданчик» та розпочатого на ній будівництва торговельно-офісного центру на Либідській площі у столиці.

Під час прокурорської перевірки встановлено, що будівельні роботи виконувалися за відсутності проектно-дозвільної документації, з порушенням правил безпеки, внаслідок чого виникла загроза життю і здоров’ю людей.

За даним фактом порушення правил безпеки службовими особами ТОВ «Будмайданчик» під час виконання робіт з підвищеною небезпекою прокуратурою Печерського району міста Києва порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 272 Кримінального кодексу України, розслідування якої доручено слідчому прокуратури району.

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада 2011 р. Київрада скасувала своє попереднє рішення від 29 березня 2007 року №415/1029 «Про передачу ТОВ «Будмайданчик» земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування торгівельно-офісного центру з багаторівневим паркінгом на Либідській площі у Печерському районі м. Києва».

Як зазначив голова КМДА Олександр ПОПОВ, будівельні роботи на зазначеній ділянці розпочалися без дозволів міської влади. Крім того, ТОВ «Будмайданчик» взагалі позбавлено ліцензії на будівельні роботи. Про виявлені правопорушення повідомлено прокуратуру. Проводиться перевірка. О.ПОПОВ вважає, що помилковим і навіть злочинним було й саме рішення про передачу ділянки під забудову. Адже це місце розташування підземних комунікацій, які забезпечують життєдіяльність декількох мікрорайонів міста.