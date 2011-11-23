Екологи організовують акцію на захист дніпровських островів

Київ. 23 листопада. УНІАН. Екологи вважають, що “архітектурний” конкурс, оголошений Київської владою, щодо кращої концепції “збереження та розвитку” київських островів має на меті забудову цих рекреаційних зон.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявили заступник голови Національного екологічного центру України Олексій ВАСИЛЮК та представник Дружини охорони природи «Зелене Майбутнє» Іван ПАРНИКОЗА.

Як зазначив О.ВАСИЛЮК, більшість острівних територій Києва мають статус природно-заповідного фонду або є зарезервованими під заповідники. Закон України «Про природно-заповідний фонд України» забороняє здійснення на землях природно-заповідного фонду господарювання, що пошкоджує його природні комплекси. Першою такою формою господарювання є забудова. Також, Водний кодекс України визначає острови як землі водного фонду, де так само не передбачається забудова. Більш того, згідно з діючим Генеральним планом Києва, всі острови входять до складу водно-зеленого фонду міста і будь-яке будівництво там заборонено.

“Дніпровські острови головна ландшафтна вісь Києва і їх освоєння призведе до руйнування пейзажів, якими століттями захоплюються кияни та гості нашого міста. Незаймані дніпровські ліси, луки та болота - місце існування червонокнижних рослин і тварин”, - наголосив О.ВАСИЛЮК.

У свою чергу І.ПАРНИКОЗА наголосив, що збереження дніпровських островів і заплавних урочищ в нинішньому стані - це запорука водоочисної та протипаводкового функцій дніпровської долини, місце реалізації тисячами киян своїх рекреаційних потреб.

За інформацією екологів, ще у 2003 та 2004 роках вже були наміри забудувати острови і існують проекти, зокрема, побудови 15-поверхового казино на Трухановому острові і т.п.

«Київська влада всі ці роки шукала можливість обійти заборони законодавства, шляхом розробки містобудівної документації. Це і детальний план Труханова острова, Гідропарку, районів і нарешті нещодавно замовлені концепції реконструкції островів Долобецький і Муромець. І ось тепер - архітектурний конкурс на концепцію всіх островів”, - наголосив О.ВАСИЛЮК.

“На нашу думку, цей проект - чергова спроба одним махом забудувати всі острови. Які б не були результати конкурсу - їх реалізація все одно стане порушенням законодавства», - сказав він.

Разом з тим він нагадав, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив до 1 грудня внести пропозиції щодо розширення території природного парку "Голосіївський" і це пропонується зробити в основному за рахунок земель регіонального ландшафтного парку "Дніпровські острови". Обгрунтування розширення площі національного парку вже підготовлено в НАН України та передано до Міністерства екології та природних ресурсів.

І.ПАРНИКОЗА назвав оголошення конкурсу “відвертим невіглаством”. Він висловив здивування, чому для концепції збереження заповідних островів проводиться саме архітектурний конкурс. Еколог зазначаив, що замовником конкурсу є КП "Київсистемаменеджмент", але проводиться він під кураторством Головного управління містобудування і архітектури КМДА.

“Я не маю жодних сумнівів з приводу того, що те, з чим ми маємо справу, то чергова спроба знищити ці дніпровські острови… Яка архітектура? Це зелень, це заплава, це водоохоронна зона. Жодного сумніву, що нас водять за носа і розказують про якесь збереження”, - зазначив еколог.

І.ПАРНИКОЗА наголосив, що всі острови належать киянам і кияни мають вирішувати, що буде надалі з островами. Водночас, на спробу екологів отримати умови оголошеного конкурсу їм відповіли, що ця інформація надається лише після ознайомлення з ліцензією на проведення архітектурної діяльності. Тобто, як запевняють екологи, умови конкурсу не розголошують і тримають в таємниці, що підтверджує те, що островам загрожує небезпека.

“Ми вже написали не одне звернення з цього приводу і зараз намагаємось організувати киян на захист островів. Тому на 10 грудня планується масштабна акція із циклу “Марш захисників Києва”, - повідомив О.ВАСИЛЮК, закликавши всіх не байдужих долучитися до неї.