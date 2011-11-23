Керувати фан-зонами Євро-2012 в Києві буде “Козирна карта”

Київ. 23 листопада. УНІАН. "Козирна карта" виграла конкурс з обслуговування фан-зон в центрі столиці під час чемпіонату Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

Таким чином, за поясненням А.ГОЛУБЧЕНКА, компанія бере на себе всі витрати з управління, облаштування та охорони фан-зон.

“Ми провели конкурс на залучення єдиного оператора по фан-зоні. Виграла конкурс і стала оператором – “Козирна карта”, - сказав він.

"Які кошти від них отримає Київ? Київ не витратить приблизно 40 млн. грн. на облаштування, управління і експлуатацію фан-зони” Якби не єдиний оператор, то ми повинні були б витратити приблизно 40 млн. грн. , щоб забезпечити роботу цієї фан-зони. А оператор буде витрачати всі кошти сам. Скільки він отримає після цього? Поки що за розрахунками прибутків в нього ніяк не виходить… Хоча за мету він безумовно ставить отримання прибутків. Але в решті решт, ми домовились з оператором, головний зиск для нього – це політичний”, - зазначив він. За словами А.ГОЛУБЧЕНКА, управляти такою фан-зоною у нас в Україні в період Євро нема досвіду зовсім.