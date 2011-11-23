Затримано посадовців управління із захисту прав споживачів

Київ. 23 листопада. УНІАН. Працівники відділу Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю Солом’янського райуправління столичної міліції в результаті оперативних заходів за вимагання хабара затримали двох посадовців Головного управління міської держадміністрації з питань захисту прав споживачів.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м. Києві, посадовці проводили позапланову перевірку в одному з продовольчих магазинів і виявили певні незначні порушення. Замість того, щоб діяти за встановленими інструкціями, жінки почали вимагати від адміністрації 3 тис. грн. за не притягнення до відповідальності за порушення правил торгівлі. Підприємці звернулися до міліції, й посадовці були затримані «на гарячому» під час отримання коштів.

Матеріали про скоєння злочину передані до прокуратури для порушення кримінальної справи.