У січні 2012 року киянам представлять логотип столиці

Київ. 23 листопада. УНІАН. У січні 2012 року киянам представлять логотип та бренд столиці, який використовуватиметься як під час проведення матчів фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року, так і в майбутньому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

“Створено спеціальну комісію з розробки логотипу, бренду Києва до Євро-2012 і взагалі міста Києва, який використовуватиметься під Євро, а далі як бренд Києва. Така мета – на багато років. Очолює комісію заступник голови КМДА Олександр ПУЗАНОВ, я – його заступник. Пройшло кілька засідань комісії. Вже є 5-6 заявок”, - повідомив А.ГОЛУБЧЕНКО.

Він зазначив, що термін подачі документів на розгляд комісії завершиться 15 грудня.

“І десь приблизно у січні буде оголошений переможець, і ми побачимо той логотип Києва, який пропонується як для Євро, так і надалі”, - сказав заступник голови КМДА.

А.ГОЛУБЧЕНКО пояснив, що спочатку спеціально створена група з представників громадськості, яка вивчає подані заявки, вибере три найкращі ескізи, а потім ці роботи попадуть на розгляд ще на однієї комісії й у січні буде оголошено переможця.

Довідка УНІАН. На сайті київської влади оприлюднено повідомлення, що до 15 грудня 2011 року продовжено термін прийому конкурсних робіт до участі в конкурсі «Логотип та стиль міста Києва», який проводиться з метою створення та визначення найкращого логотипу та слогану міста.