До кінця року запрацює бронювання місць проживання під час Євро

Київ. 23 листопада. УНІАН. До кінця року буде повністю інтегровано систему он-лайн бронювання закладів розміщення офіційного оператора з бронювання місць з сайтом Києва як Приймаючого міста чемпіонату Європи з футболу 2012 року – www.city-kyiv.com.ua/uefaeuro2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

Він нагадав, що місто визначило офіційного оператора з розміщення вболівальників та запровадження он-лайн бронювання – ним стала туристична компанія «Гамалія».

На даний час заброньовано близько 25 тис. місць (у готелях, гуртожитках, хостелах, санаторіях, базах відпочинку, апартаментах). За вимогами УЄФА, на кожну добу місто має мати 17 тис. місць для розміщення уболівальників.

За словами А.ГОЛУБЧЕНКА, до початку Євро-2012 столиця матиме 35-40 тис. місць для щодобово розміщення уболівальників.

«Крім того, на сьогодні для розміщення в Києві та Київській області цільових груп УЄФА, офіційним туристичним оператором турніру – туристичною агенцією TUІ Travel Plc укладено угоди з діючими готелями на 6 тис. 314 номерів», – повідомив А.ГОЛУБЧЕНКО.

Загалом місту необхідно 7 тис. 300 місць для офіційних делегацій УЄФА.

Водночас він звернув увагу, що у столиці щороку збільшується готельний номерний фонд.

За даними А.ГОЛУБЧЕНКА, 1 серпня введено в експлуатацію тризірковий готель «ІБІС» на 216 номерів (бульв. Т. Шевченка, 25). Зараз ведеться будівництво ще 8 готелів на 1 тис. 467 номерів. До кінця року буде введено в експлуатацію чотири готелі на 780 номерів: тризірковий готель «Автограф» на 288 номерів (вул. Предславинська, 35), тризірковий парк-готель «Київ» на 200 номерів (вул. М. Юнкерова, 20), п’ятизірковий «Фермонт Готель Київ» на 257 номерів (вул. Набережно-Хрещатицька, 1-А) та чотиризірковий готельний комплекс «Старо» на 35 номерів (вул. Костянтинівська, 34).

Інші чотири готелі на 687 номерів перебувають на останніх стадіях будівництва: чотиризірковий «Лейпциг» на 178 номерів (вул. Прорізна, 24/39), чотиризірковий «Holliday Inn» на 210 номерів (вул. Антоновича, 79), чотиризірковий готельний комплекс на 42 номери (Оболонська Набережна, 9), п’ятизірковий «Hilton» на 257 номерів (бульв. Т. Шевченка, 28-30).

Також, за словами А.ГОЛУБЧЕНКА, є запас – квартири, які здаватимуть гостям столиці власниками-фізичними особами. Це близько 40-50 тис. місць для можливого поселення. Водночас це питання ще опрацьовується в КМДА, бо є питанням із забезпеченням безпеки гостей чемпіонату.