Затверджено нові знаки будинкових покажчиків
16:07, 23 листопада 2011Київ
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Писатимуть також латинською
Київ. 23 листопада. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ затвердив відповідним розпорядженням єдині зразки будинкових покажчиків з назвою вулиці (або проспекту тощо) та номером будинку.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, відтепер усі написи дублюватимуть також латинськими літерами, що особливо актуально напередодні проведення Євро-2012 та у рамках підвищення туристичної привабливості столиці.
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