Затверджено нові знаки будинкових покажчиків

Київ. 23 листопада. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ затвердив відповідним розпорядженням єдині зразки будинкових покажчиків з назвою вулиці (або проспекту тощо) та номером будинку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, відтепер усі написи дублюватимуть також латинськими літерами, що особливо актуально напередодні проведення Євро-2012 та у рамках підвищення туристичної привабливості столиці.