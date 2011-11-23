24 листопада відбудеться Свічкова хода

Київ. 23 листопада. УНІАН. У Києві 24 листопада в рамках Всесвітнього Дня солідарності з ВІЛ-позитивними людьми та підтримки людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом працюватиме мобільна амбулаторія з експрес-тестування на ВІЛ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

Також цього дня у Києві відбудеться щорічна широкомасштабна акція «Свічкова хода – 2011». Захід відбудеться за участю представників всеукраїнської мережі ЛЖВ, «Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні», «Конвіктус Україна», Клубу «Еней», співробітників та волонтерів Червоного Хреста Києва, представників урядових та неурядових організацій, які опікуються проблемами ВІЛ/СНІДу в Україні, гостей столиці.

Головна мета акції «Свічкова хода» – об’єднання і порозуміння з ВІЛ-позитивними людьми, сприяння формування толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних людей, подолання дискримінації щодо тих, хто живе з ВІЛ/СНІД та привернення уваги громадськості, у першу чергу, молоді та представників влади до епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні.

24 листопада з 16.30 до 18.00 перед початком благодійного Гала-концерту «Чесна гра – не дай СНІДу шанс» біля центрального входу до Київського Палацу спорту волонтери, патронажні сестри Червоного Хреста Києва, гості столиці, молодь та усі бажаючі візьмуть участь у запаленні свічок та викладанні їх на асфальті у формі «Червоної стрічки» – загальновизнаного символу взаєморозуміння та підтримки людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом.

Також, протягом всієї акції працюватиме мобільна діагностична амбулаторія Клубу «Еней», де фахівці будуть проводити експрес-тестування на ВІЛ усім бажаючим.

У Товаристві Червоного Хреста наголошують, що темпи зростання захворюваності на ВІЛ/СНІД в Україні є одними з найвищих у світі, і, починаючи з 1994 року, щорічно збільшуються на 25–30%. Фахівці прогнозують, що за таких умов до 2014 року ВІЛ-позитивний статус матимуть до 800 тис. українців, тобто до 3,0-3,5% дорослого населення України, а смертність від СНІДу становитиме третину серед причин смертності всіх чоловіків віком 15-49 років і майже 50% жінок цієї вікової групи.

За офіційними даними, у 2009 році в Україні щодня діагноз ВІЛ-інфекція встановлювали у 54 людей.