На підготовку до Євро-2012 вже витрачено понад 5 млрд. грн.

Київ. 23 листопада. УНІАН. Загалом за чотири роки на підготовку Києва до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року витрачено понад 5 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО сьогодні на прес-конференції на тему: «Що отримає Київ від Євро-2012».

“За 2008-2011 роки фактично профінансовано на програму підготовки до Євро-2012 5 млрд. 3 млн. 320 тис. грн. Із запланованих 8 млрд. 246 млн. 280 тис. грн., що становить 60,7%. В тому числі з державного бюджету на Євро-2012 – 723,93 млн. грн, з державного бюджету на функції столиці – 2 млрд. 416 млн. 170 тис. грн. Таким чином, 3 млрд. 140 млн. грн. у нас витраченоз державного бюджету. З міського бюджету в нас витрачено 1 млрд. 863 млн. 220 тис. грн.”, - повідомив А.ГОЛУБЧЕНКО.

Він також зазначив, що на даний час основні роботи з підготовки столиці до проведення чемпіонату завершені, водночас будівництво ще низки об’єктів продовжується. Це зокрема, транспортні розв’язки: на Дніпровській набережній з виїздом на Паркову дорогу, біля Залізничного мосту з виїздом на проспект Дружби народів і вулицю Грінченка; будується одна станція метрополітену – “Виставковий центр”, яку планують здати до кінця поточного року; також будується дорога від Дружби народів до аеропорту «Жуляни» до нового терміналу; продовжується реконстуркція проспект Бажана, мосту Патона.

“Тобто ось такі об’єкти, якщо крупними мазками”, - зазначив А.ГОЛУБЧЕНКО.

Здачу в експлуатацію Подільсько-Воскресенського мосту, за його словами, слід очікувати лише в 2012 року, до Євро-2012 його не планують запустити.

“Євро-2012 для України – це великий шанс. Наскільки ми його використаємо, настільки ми зуміємо зробити ривок в соціально-економічному розвитку і держави, а якщо говорити, зокрема, то тих міст, де проводитиметься Євро. Плюс – загальна інфраструктура, пов’язана з дорожнім забезпеченням, з транспортним залученням, з розвитком туристичної галузі. Це великий шанс. Використаємо ми чи ні – покаже час”, - додав А.ГОЛУБЧЕНКО.

Також він звернув увагу на те, яку вигоду і досвід отримала столиця України під час підготовки до чемпіонату.

“Ніхто з першого року не отримав прибутку такого, який окупив проведення такого роду події. По-перше, це подія, яка дуже для нас затратна. Бо Євросоюз нам не допоміг і копійкою на проведення Євро, якщо порівняти з Польщею... Це зовсім різні стартові умови і питання виконання завдань, які ми отримали. По-друге, це сама атмосфера політична, яка була цей період в Україні... Вона теж наклала свій відбиток на те, яким чином відбувалась підготовка до Євро. Тому я хочу, щоб ви розуміли: те, що зараз відбувається, це розвиток, який би могли пройти за років 8-10, а ми його пройшли за чотири. Чи є в цьому зиск?”, - зазначив профільний заступник голови КМДА,

А.ГОЛУБЧЕНКО також звернув увагу, що після проведення чемпіонатів у попередні роки в тих країнах, де вони пройшли, відбулися туристичні “буми”.

“Не у перший рік. Для цього знадобилось від року до трьох...”, - додав він.