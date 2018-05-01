Нові надходження-2012: на киян чекає "швидка мода"

Найпривабливіша з точки зору повернення інвестицій та розвитку рітейлерів торговельна нерухомість демонструє непогані результати на тлі інших сегментів комерційної нерухомості Києва. Проте якщо раніше торговельні центри наперебій залучали нові бренди, то нині закордонні мережі, що планують вийти на український ринок, хочуть розміщатися тільки в "правильних" місцях.

За оцінками компанії Jones Lang LaSalle, з початку року в Києві відкрили свої магазини більше 25 брендів. Зокрема, уперше відкрили свої магазини в столиці міжнародний рітейлер одягу Gap, іспанський бренд нижньої білизни Oysho (Inditex Group), фінська мережа одягу FiNN FLARE, молодіжний німецький бренд New Yorker, італійська торговельна марка Max&Co від Max Mara Fashion Group, італійський еко-бренд одягу ALCOTT.

На взуттєвому фронті в наступ пішли російська мережа "ЦентрОбувь", відкривши три магазини в столиці, а також американський взуттєвий бренд Vince Camuto, що пропонує також уперше представлені в Києві, популярні в США торговельні марки Jessica Simpson и BCBGeneration.

Агресивна експансія росіян далася взнаки і в сегменті парфумерії та косметики: група компаній "Л’Этуаль" вийшла на український ринок через придбання роздрібних мереж Brocard, що займає вагому частку ринку, та не таку популярну Bonjour. Таким чином група сконцентрувала ключові дистрибуційні та роздрібні компанії парфумерно-косметичного ринку країни. Деякий час ходили чутки і про вихід іншої російської парфумерно-косметичної мережі "Рив Гош", однак поки що цього не сталося.

Продовольча лава поповнилася одеською мережею супермаркетів "Космос" від компанії "Таврія-В". А також у столиці відкрився перший гіпермаркет TOPMART, що управляється власниками гіпермаркетів "Караван".



У розважальній царині також з`явилися "нові обличчя": у складі одного з торговельно-розважальних центрів відрився другий у країні кінотеатр російської мережі "Кронверк", а також перший у столиці боулінг-клуб української мережі "Сіті-боулінг".

Luxury сегмент порадував прихильників відкриттям перших в країні монобрендових магазинів Christian Dior (Франція) на вул. Заньковецької, та Trussardi (Італія) на вул. Червоноармійській, флагманського бутіка італійського чоловічого бренду ISAIA на Софійській площі, першого бутіка прикрас та аксесуарів S.T.DUPONT (Франція) по вул. Городецького та галереї предметів інтер`єру Ralph Lauren Home на вул. Московській.

Також до кінця цього року в Києві очікується відкриття бутіка італійського luxury-бренду від Prada Group.

Полювання на орендодавця

Саме адреси названих вище магазинів преміального сегменту визначають головні торговельні вулиці Києва (Пасаж, Городецького, Червоноармійська, Володимирська в районі Софійської площі). Сьогодні street retail як варіант для розміщення магазину розглядають в основному luxury-бренди. Мережі, розраховані на середній і нижче дохід, більше орієнтуються на торговельні центри, оскільки це менш ризиковано, зазначає керівник проектів консалтингової компанії UTG Сергій Заїка.

Рітейлери підтверджують тенденцію до розвитку в крупних ТЦ і ТРЦ. "Правильний" торговельний центр повинен мати загальну площу від 50 тис. кв.м, включати бренди приблизно однакового цінового рівня, а також розважальну складову. Приміром, так розвиватися планує компанія "БНС Трейд", що управляє мережею магазинів Calvin Klein Jeans і TopShop в Україні. Компанію не цікавить street retail, окрім певної ділянки вул. Хрещатик, проте відкривати там магазин "за будь-які гроші" вона не готова, стверджує директор компанії Віта Войнілович.

Компанія Maratex, що розвиває в Україні роздрібні мережі одягу Esprit, Aldo, River Island і Peacocks, теж за межі торговельних центрів виходити не збирається. "Street retail, з нашої точки зору, не привабливий, тому що за кордоном є торговельні квартали, де всі бренди можна пройти за 200 метрів, а у нас це поки що не дуже працює", - пояснює генеральний директор компанії Дмитро Єрмоленко.

До того ж, власники приміщень зацікавлені здати їх в оренду під магазини тому, хто запропонує більшу орендну плату і не готові ділити будь-які ризики з рітейлером.

За оцінками експертів, більшість нових закордонних брендів виходять на український ринок за схемою франчайзингу, меншість — через відкриття представництв. Проте існує й інший варіант — відкриття спільного підприємства.

"Різниця (між франчайзинговою моделлю і створенням СП — авт.) проста - це механізм розподілу прибутку... Це перспективна схема, тому що вона дає можливість проходити через кризу", - вважає Д.Єрмоленко.

Зокрема, якщо за схемою франчайзингу рітейлер отримує 48-52% прибутку, то через СП — 55-60%.

Пристосовуючись до нових умов, Maratex в 2012 році планує створити СП з брендами River Island і Peacocks для розвитку мереж в Україні, Росії та Польщі.

"Зараз ситуація дещо змінилася. Якщо до кризи оператори полювали на бренди, зараз бренди полюють на операторів", - говорить гендиректор Maratex.

Fast fashion для "середнячків"

На любителів модно і відносно недорого одягнутися наступного року очікує поповнення асортименту. Мас-маркет і fast fashion — два ключових слова, якими оперують представники рітейлерів, говорячи про вихід нових брендів. Це свідчить про те, що міжнародні мережі, оцінивши зниження купівельної спроможності в Україні, розраховують "обернутися" за рахунок швидкого поновлення колекцій одягу за невисоку вартість.

Зокрема, компанія "БНС Трейд" у наступному році планує відкрити в столичному ТРЦ Ocean Plaza магазин нового для України італійського бренду в сегменті мас-маркет.

"Новий бренд, який ми плануємо, буде такого ж рівня, як TopShop ... Це мас-маркет, дуже відомий італійський бренд ... Це фаст-фешн, формат універмагу одягу", - натякнула директорка компанії.

Хоча назва бренду не озвучується, можна припустити, що це буде OVS industry, оскільки в Росії компанія БНС володіє ексклюзивними правами на цей італійський бренд, відомий у сегменті "швидкої моди".

Засекретила нові імена на ринку рітейлу і компанія Maratex, що розглядає можливість в 2012 році відкрити один-два магазини брендів, не представлених в Україні.

"Ми зараз у діалозі, у нас близько 10 брендів, з якими ми працюємо. Це ті бренди, які чітко хочуть з`явитися в Україні ... Ми дивимося на сегмент, середній між Esprit і Peacocks за ціною", - поділився гендиректор компанії Д.Єрмоленко.

За даними консалтингових компаній, скоро киян порадує новими брендами іспанська група Inditex: магазином взуття, сумок та аксесуарів середнього цінового сегменту Uterque та магазином речей для інтер`єру та дизайну Zara Home.

Ще один іспанський бренд одягу MANGO в найближчі два роки може запропонувати українцям нові концепти — магазини чоловічого одягу MANGO HE та аксесуарів MANGO TOUCH.

Аутлети по-українськи

Безліч відомих брендів з великими знижками в одному місці — така концепція аутлетів, про відкриття яких під Києвом наступного року заявили одразу три компанії - Fashion House Group (FASHION HOUSE Kiev, у березні 2012), українська EVO Land Development (Kiev E95 Outlet Centre, у жовтні 2012) та британська Rioja Developments (Fashion Outlet, до 2013).

Але вже зараз консультанти вбачають імовірність перетворення такого бажаного шоперами аутлету на банальний сток.

"У світі оператори аутлетів ведуть переговори безпосередньо з провідними виробниками одягу, взуття, аксесуарів про поставки колекцій минулих сезонів, які продаються зі знижками 30-70%. Ці компанії не розглядають Україну, як і Росію, для свого розвитку", - відзначив керівник департаменту стратегічного консалтинга компанії UTG Віктор Оборський.

Він наголосив, що аутлет, на відміну від стоків, це не завезення товару через третіх осіб, а завжди прямі поставки від виробника. "Це дуже важливий, визначальний момент у розвитку аутлетів", - пояснив експерт.

Фастфудів побільшає

Схоже, в наступному році конкуренцію McDonald`s складуть популярні в світі американські мережі швидкого харчування KFC (Kentucky Fried Chicken) та Burger King, які деякий час приглядалися до українського ринку, а в цьому році зробили крок до реальних дій — зареєстрували торговельні марки.

Наразі Компанія Yum! Brands шукає приміщення під ресторани. Передбачається, що частину ресторанів відкриє сама компанія, а інша частина буде розвиватися за франшизою.

Корпорація Burger King зареєструвала в Україні одразу декілька торговельних марок. Очікується, що перший ресторан відкриється в першій черзі ТРЦ Ocean Plaza.

Крім того, неодноразово реєструвала торговельну марку в Україні (останній раз — у 2009 році) американська компанія "Старбакс Корпорейшн", що відома мережею кав`ярень Starbucks. Подейкують, що перший заклад цієї мережі також розташується в ТРЦ Ocean Plaza. У цьому ж торговельному центрі відриється перший у столиці гіпермаркет німецької мережі Real.

Консультанти вважають, що інтерес міжнародних рітейлерів до розвитку на ринку Києва стримує відсутність якісної пропозиції торговельних площ. За прогнозами Jones Lang LaSalle, у 2012 році на ринку торговельної нерухомості Києва з`явиться 180 тис. кв. м якісних площ. Але, зважаючи на розміри чотирьох запланованих до відкриття торговельних центрів, особливо обирати міжнародним мережам, що захочуть вийти на український ринок, не доведеться.

Тетяна Акімова