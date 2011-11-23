Станція метро "Золоті ворота" одна з найкрасивіших у світі

Київ. 23 листопада. УНІАН. Столична станція метро "Золоті ворота", одна з п`ятнадцяти найкрасивіших у світі.

Як повідомили “Подробиці” (Інтер), туристичний довідник "Бутснол" вніс її у перелік підземок, де можна насолодитися мистецтвом.

Відвідати станцію "Золоті ворота" рекомендують туристам, які приїздять до Києва. Разом із нею до списку увійшли Центральна станція Стокгольма, яка схожа на розмальовану соляну печеру, станція "Центральний парк" у Тайванському місті "Као-сьюн", вона нагадує зелену галявину. Станція "Аеропорт Шангі у Сингапурі" - хай-тек у теплих медових тонах. І станція Олайя у Лісабоні - з колонами помаранчевого кольору.