Масові заходи з нагоди Дня Свободи загалом відбулись спокійно

Київ. 23 листопада. УНІАН. Вчорашні масові заходи з нагоди Дня Свободи на Майдані Незалежності у столиці загалом відбулись спокійно.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м.Києві, в акціях взяли участь близько 1,5 тис. громадян.

На тих, хто не дотримувався закону, складено 9 протоколів за статтями КУпАП про дрібне хуліганство та порушення порядку проведення масових зібрань громадян.

У міліції зауважили, що, попри обмеження Окружного адміністративного суду м.Києва на проведення масових акцій у центрі столиці, неодноразові попередження міліції та судових виконавців про неприпустимість порушення чинного законодавства, 22 листопада організатори таки привели на Майдан Незалежності громадян.

«Ще звечора 21 листопада активісти однієї з громадських організацій, намагаючись привернути до себе увагу ЗМІ та створити штучний ажіотаж, вдалися до грубих провокацій щодо працівників міліції. Явно недостовірна інформація була ними поширена в мережі інтернет», - сказано у повідомленні.

Також у столичному главку міліції зауважили, що «та пані, яка заявляла, що працівники міліції її обшукали й відібрали журналістське посвідчення, насправді не має жодного стосунку до журналістики й більше відома як підсудна за смаження яєчні на Вічному вогні. Інший «інформаційний генератор», якому нібито погрожували правоохоронці, уже має судимість за хуліганство».

За даними міліції, близько 13.00 22 листопада симпатики Помаранчевої революції - представники кількох опозиційних політичних сил на чолі з народним депутатом України спробували провести незаконний мітинг і встановити намет на Майдані Незалежності. Їм завадили судові виконавці та міліція.

Трохи пізніше, там же, за інформацією медійників, правоохоронці затримали двох активістів, які під час акції нецензурно лаялися. Насправді стосовно чоловіків, що прибули до столиці з інших регіонів, лише склали адміністративні протоколи за ст.173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) "Дрібне хуліганство" і згодом їх відпустили.

Також у міліції спростували повідомлення ЗМІ про затримання керівника громадської організації «Коаліція учасників Помаранчевої революції». «Його не затримували, а лише склали протокол про порушення порядку проведення масових зібрань громадян. На місці. Момент складання протоколу й видався інтернет-дописувачам затриманням», - сказано у повідомленні.

«Згодом, коли навпроти пошановувачів подій 2004 року стали їхні опоненти, на сайтах з’явилися нарікання, що міліція буцімто необ’єктивно оцінює ситуацію. Утім, слід зауважити, що адміністративні протоколи правоохоронці склали на обох порушників правил проведення мирних зібрань - згідно з чинним законодавством. Аби уникнути можливих сутичок особливо активних мітингувальників, їхні позиції розділив кордон міліції», - наголосили у столичному главку.

Останні гучні повідомлення видало одне популярне інтернет-агентство. Йшлося про «близько двох тисяч бійців внутрішніх військ, які з метою штурму і розгону мирного зібрання громадян» наближаються до Майдану. «Насправді обидва табори просто змінили дислокацію та поступово почали розходитися. Завдяки кваліфіковано виконаній роботі міліції з охорони громадського порядку бажання побитися непримиренні супротивники не реалізували», - підкреслили у міліції.

Також міліціонери перешкодили учасникам мітингу перейти на інший бік Хрещатика, де триває монтаж новорічної ялинки, і відповідно існує судова заборона на зібрання.

Загалом заходи на Майдані Незалежності у столиці, попри всі кричущі інформаційні прогнози та супровід, пройшли спокійно.