За нецензурну лайку під час акції на Майдані затримано 2 чоловіків

Київ. 22 листопада. УНІАН. У Києві за нецензурну лайку під час акції з нагоди Дня Свободи на Майдані Незалежності затримано двох чоловіків.

Про це повідомили УНІАН в Головному управлінні МВС України в Києві.

За їх даними, на обох затриманих складено адміністративний протокол за статтею дрібне хуліганство, після чого одного з них звільнено, а на іншого ще оформлюються документи за прапорушення для передачі їх до суду.