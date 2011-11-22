У 2012 році на охорону пам’яток потрібно 35 млн грн.

Київ. 22 листопада. УНІАН. Головне управління охорони культурної спадщини КМДА потребує і просить виділити у 2012 році на охорону пам’яток 35 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександра БРИГИНЕЦЯ.

За іфнормацією депутата, про це стало відомо під час спеціального засідання комісії Київради присвяченого розгляду пропозицій до бюджету Києва 2012 року.

О.БРИГИНЕЦЬ зазначає, що у 2010 р. на охорону, реставрацію та збереження пам’яток бюджетом столиці було передбачено близько 17 млн. грн., а виділили менше 1 млн грн. В 2011 р. близько 8 млн грн, а виділено лише 693 тис грн., з яких управління переважно погасило заборгованість за проведені роботи з 2008 року. На 2012 рік кошти по статті охорони пам’яток не заплановані взагалі.

«Ситуація при новій команді, що очолює КМДА, щодо виділення коштів на охорону пам’яток в реальних видатках, а не в передбаченнях бюджетом, просто критична. За 2010-2011 рік роботи по охороні пам’яток управлінням практично не проводились, а якщо щось і проводилось, то в кредит. Схожою обіцяє бути ситуація і 2012 року», - заявив О.БРИГИНЕЦЬ.

Голова комісії повідомив, що на сьогодні, за інформацією профільного управління, через відсутність реставраційних робіт в критичному стані знаходяться Караїмська кенаса, колона Магдебурзького права та дзвіниця Михайлівського Золотоверхого монастиря.

«І київська влада і забудовники на сьогодні роблять однаково значні внески в повне знищення Києва. Забудовники руйнують пам’ятки з одного боку, а з іншого - київська влада не фінансує утримання навіть найважливіших пам’яток в належному стані», - прокоментував О.БРИГИНЕЦЬ.

Депутат наголосив, що окрім зазначених пам’яток у столиці існує масштабна проблема з руйнуванням будинків-пам’яток, оскільки в Києві практично всі такі пам’ятки потребують реставрації.