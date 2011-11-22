Святошино підтримало міжнародну акцію «16 Днів проти гендерного насильства»

Київ. 22 листопада. УНІАН. Шевченківський район Києва приєднався до міжнародної акції «16 Днів проти гендерного насильства».

Як повідомляє відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Святошинської районної в м.Києві державної адміністрації, з 25 листопада до 10 грудня в Україні проходитиме інформаційна акція проти гендерного насильства.

Завдання акції – привернути увагу громадськості до актуальної для українського суспільства проблеми подолання насильства в сім’ї, активізувати партнерський рух громадських організацій та державних органів щодо попередження насильства та захисту прав жінок в Україні, сприяти утвердженню ненасильницької ідеології в територіальних громадах та в українському суспільстві в цілому, підвищення обізнаності населення про те, що насильство є порушенням прав людини, формування у свідомості всіх верст населення нетерпимого ставлення до насильства.

В повідомленні райдержадміністрації зазначають, що в разі виникнення проблем мешканці мста можуть зветратися, крім міліції, за телефонами національної «гарячої лінії» з питань протидії насильству та захисту прав дітей:

0-800-500-33-50 (всі дзвінки в межах України безкоштовні),

(044) 205-36-94 (для дзвінків з Києва та з-за кордону),

368 (безкоштовно для абонентів МТС та Київстар).

Також допомогу можна отримати в Святошинському районному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (пр-т Леся Курбаса, 18-г, 10 під’їзд, тел. (044) 274-18-81), у Службі у справах дітей Святошинської РДА (вул. Г.Юри, 9(4 поверх), тел. 407-25-70), в Київському міському центрі соціально-психологічної допомоги (вул. Новодарницька, 26, тел. 56-15-48), міському центрі по роботі з жінками (вул. Мельникова, 20, тел. 483-07-13 (приймальна), телефон довіри 489-44-48), Центрі у справах сім’ї та жінок Святошинського району (вул. Зодчих, 10-а, тел. 276-03-75, 276-76-86) та міському центрі сім’ї «Родинний дім» (вул. Салютна, 11-а , тел. 422-10-69).

Як зазначається в повідомленні, кампанія проти гендерного насильства ініційована Першим всесвітнім інститутом жіночого лідерства. У червні 1991 року Центр Жіночого Глобального Лідерства та учасники з 20 країн світу Форуму з питань жінок, насильства та прав людини закликали до глобальної кампанії «16 Днів проти гендерного насильства”. Україна приєдналася до неї з 2001 року.

Дати, обрані для проведення кампанії, символічно наголошують на зв’язок між насильством стосовно жінок та правами людей: 25 листопада – Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства стосовно жінок, 10 грудня – Міжнародний день захисту прав людини. У цей шіснадцятиденний період входять й інші важливі для демократичної спільноти дати: 1 грудня – Міжнародний день солідарності з людьми, які живуть з ВІЛ/ СНІД, 2 грудня – Міжнародний день боротьби за відміну рабства, 3 грудня – Міжнародний день людей з обмеженими фізичними можливостями, 5 грудня – Міжнародний день волонтера. Таким чином, майже кожний день означений фактами та аргументами стосовно того, що будь-які форми «насильства» є порушенням прав людини.