Дніпро очистили від мазуту, що вилився після падіння "Захарія"

Київ. 22 листопада. УНІАН. Річку Дніпро очистили від мазуту, що вилився минулої п`ятниці після падіння крана "Захарій" на теориторії будівництва столичного Подільсько-Воскресеньского мостового переходу.

Про це пише муніципальна газета “Хрещатик” (№172 (3997)) з посиланням на заступника начальника Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Києві Ігоря ЩЕРБАКА.

Як відомо, падіння крана спричинило витік у Дніпро 500 кг мазуту і солярки. Внаслідок цього утворилася велика пляма на воді.

"Вилив локалізували одразу. Забруднену воду посипали сорбентами, огороджувальним плавучим планктоном, щоб пляма не розповсюджувалася. Потім цей сорбент зібрали й утилізували. Хочу сказати, що 500 кілограмів — це невелика аварія, як, наприклад, у 5 тонн. А працівники відповідних структур швидко і нормально спрацювали", - розповів І.ЩЕРБАК.

Видання також інформує, що зламану стрілу крана розріжуть на шматки по 50 тонн та перевезуть до ремонтного блоку суднобудівного заводу "Ленінської кузні". Саме на цьому підприємстві збирався “Захарій”. Висота стріли плавкрана — 93,3 м, вага — 3 тис. тонн, а вантажопідйомність — 680 тонн. "Захарій" конструювали для зведення арок Подільсько-Воскресенського мосту.