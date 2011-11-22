Попов впевнений в позитиві для Києва від Євро-2012

Київ. 22 листопада. УНІАН. Проведення чемпіонату Європи з футболу в Києві – це поштовх для розвитку економіки міста, впевнений голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ.

Як інформує прес-служба КМДА, про це він сказав під час прямого ефіру на телеканалі «Київ».

«Не ми будуємо для Євро, а Євро будує для нас. Чемпіонат триватиме лише 4 тижні, проте всі об’єкти, які ми сьогодні будуємо, залишаться киянам назавжди. Окрім того, реалізація всіх цих заходів передбачена у Стратегії розвитку Києва до 2025 року. Просто завдяки Євро-2012 та видатків на Чемпіонат із державного бюджету ми значно прискорили їх реалізацію», – сказав голова КМДА.

Також О.ПОПОВ підкреслив, що задача киян – представити столицю як найкраще. Щоб іноземним гостям, побачивши наше місто, не лише захотілося приїхати до Києва вдруге і втретє, а й заохотити своїх друзів та рідних відвідати його.

«Будівництво доріг, мостів, готелів, закладів харчування, наведення порядку у місті – це інвестиції у майбутнє кожного киянина», – наголосив О.ПОПОВ.