Модернізують освітлення навчальних класів

Київ. 22 листопада. УНІАН. У 10 загальноосвітніх навчальних закладах Києва буде модернізовано системи освітлення класів.

Це передбачено розпорядженням КМДА, текст яког ооприлюднено на офіційному сайті київської влади.

Згідно з документом, замовником виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації та самої модернізації визначено комунальне підприємство «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях Києва». Зазначене підприємство має також проконтролювати якість виконаних робіт та встановити гарантійні строки експлуатації нового обладнання.

Розпорядженням затверджений перелік навчальних закладів, в яких буде модернізовано освітлення навчальних приміщень: у романо-германській гімназії № 123 (вул. Копилівська, 23, Подільській район), суспільно-гуманітарній гімназії № 176 (просп. Гагаріна, 11, Дніпровський р-н) та в загальноосвітніх навчальних закладах: № 130 (вул. Червоноармійська, 128, Голосіївський р-н), № 113 (вул. Вакуленчука, 50-А, Дарницький р-н), №119 (вул. Закревського, 15-Б, Деснянський р-н), №231 (вул. Богатирська, 2Б, Оболонський р-н), №88 (вул. Білокур Катерини. 3, Печерський р-н), №253 (вул. Жмеринська, 34, Святошинський р-н), №161 (вул. Каблукова, 14, Солом’янський р-н), №70 (вул. Пугачова, 10, Шевченківський р-н).