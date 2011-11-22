Проект бюджету-2012 поки з проблемами

Київ. 22 листопада. УНІАН. Під час роботи на розробкою проекту бюджету столиці на наступний рік деякі столичні управління заявили про брак коштів для проведення загальноміських заходів.

Як пише сьогодні муніципальна газета "Хрещатик", на засіданні постійної комісії Київради з питань культури і туризму депутати заслухали пропозиції профільних управлінь щодо проекту бюджету міста на 2012 рік у частині фінансування проведення масових заходів та заходів з найменування та перейменування вулиць, книговидання у столиці.

Через погашення заборгованостей минулих років чимало управлінь побоюються, що передбачених їм коштів на проведення загальноміських заходів у проекті бюджету на 2012 рік не вистачить. Зокрема, начальник Головного управління у справах національностей та релігій КМДА Ольга ВЛАСЕНКО сказала, що на наступний рік відомству передбачено виділити 883 тис. грн, з яких 664 тис. грн потрібно віддати на погашення кредитної заборгованості за 2009 рік. "Майже 25 відсотків населення Києва — представники національних меншин та релігійних громад, з якими ми постійно співпрацюємо. Нам потрібно організовувати різні заходи. Нині ми готуємося провести Київський форум толерантності, приурочений до Міжнародного дня прав людини, перед Євро-2012 плануємо організувати Форум киян світу. Звісно, ми залучаємо громадські організації, з якими співпрацюємо, але потрібні ще додаткові кошти",— зазначила О.ВЛАСЕНКО .

Заступник начальника — начальник управління туризму, готельного господарства та курортів Головного управління комунального господарства КМДА Микола ГРИЦИК наголосив, що їм на заходи не передбачено грошей взагалі. "Нам виділили кошти лише на виконання пунктів цільової програми до Євро-2012, але це не потрібно плутати з туризмом. Адже окремо ми організовуємо різні заходи, зокрема зліт туристів, весняно-осінні дитячі ярмарки та спортивно-оздоровчі змагання",— сказав М.ГРИЦИК .

Порівняно з іншими управліннями, Управлінню преси та інформації в частині книговидання за цей рік вдалося погасити всі борги й спланувати майбутнє. Як зазначила начальник управління Оксана ЗБІТНЄВА, цього року ще, можливо, встигнуть заплатити за "Рукопис історії Києва", а в 2012-му планують видати ще і "Звід пам`яток історії та культури України". Ці книги, певно, можна буде побачити і в електронному вигляді.

В Головному управлінні внутрішньої політики та зв`язків з громадськістю КМДА теж особливих проблем з фінансуванням немає. На організацію та проведення важливих для міста заходів виділено 2 млн грн. Тут пропонують, щоб фінансування заходів з найменування та перейменування вулиць передбачили в бюджетах районів.

Голова постійної комісії Київради з питань культури і туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ повідомив учасникам, що планується скласти Єдиний реєстр заходів, щоб було зрозуміло, яке управління провело захід і скільки коштів витратило. "Цього вимагає Головне управління фінансів, тож можете формувати списки і передавати їх до нашої комісії",— сказав він.