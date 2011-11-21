Прокуратура зайнялась секонд-хендом на Шулявці

Київ. 21 листопада. УНІАН. Прокуратурою Солом’янського району столиці винесено припис керівництву райадміністрації про усунення порушень вимог Земельного кодексу України, демонтаж та вивезення незаконно встановлених тимчасових споруд на земельній ділянці, яку експлуатує під ринок вживаних речей під Шулявським шляхопроводом приватне підприємство.

Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУМВС України в м. Києві, під час перевірки правоохоронці з’ясували, що у приватного підприємства відсутня відповідна дозвільна документація на землекористування. Крім того, майже половина ділянки, яка експлуатується ринком, зайнята самовільно, а тимчасові споруди встановлені без відповідних дозвільних документів.

У ВЗГ ГУМВС у м.Києві нагадали, що у вересні 2006 року на території ринку сталася пожежа, яка охопила загальну площу у 500 кв. м. За цим фактом Солом’янським райуправлінням міліції порушено кримінальну справу за статтею Кримінального кодексу про навмисне пошкодження майна. Ймовірною причиною пожежі є підпал.

Протягом поточного року на території земельної ділянки, яка використовується цим приватним підприємством під ринок, вчинено 18 злочинів та майже 200 адміністративних правопорушень. У тому числі 11 крадіжок, 3 пограбування, 12 випадків незаконних операцій з наркотиками, понад 100 випадків порушення міграційного законодавства, майже 30 випадків порушення антиалкогольного законодавства, 10 випадків проституції.

Протягом 2010-2011 років з цієї території за межі держави міліцією у добровільному порядку видворено 50 іноземців. Ще 11 порушників міграційного законодавства видворено примусово. З них найбільше громадян Нігерії, Камеруну, Конго, Єгипту.

Під час демонтажу працівниками комунальних служб незаконно встановлених тимчасових споруд міліцією вживатимуться заходи з охорони громадського порядку у рамках своїх повноважень, зазначається в повідомленні.