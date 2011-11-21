В столиці буде видано «Історію Києва»

Київ. 21 листопада. УНІАН. Київська міська державна адміністрація розпочала співпрацю з Інститутом історії Національної академії наук України з підготовки академічного, презентаційного та дитячого видання «Історії Києва».

Як повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на керівника міськдержадмінітсрації Олександра ПОПОВА.

В рамках реалізації проекту відбулася зустріч голови КМДА з академіком Валерієм СМОЛІЄМ та професором Геннадієм БОРЯКОМ.

«Сьогодні місто має можливість представити п’ятнадцять століть непростої історії Києва з наукової, неупередженої точку зору», – зазначив О.ПОПОВ.

Також він додав, що Київ славетний своїми постатями, які творили історію не лише міста, а й нашої держави.

«Імена тисяч видатних киян – від великих князів Володимира Великого та Ярослава Мудрого до великих академіків Патона та Амосова – знають не тільки в Україні, а й за кордоном. Нам є чим і ким пишатися. У цих виданнях буде розкрито історію нашого славетного міста та його видатних мешканців», – наголосив голова КМДА.