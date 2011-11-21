Київський інвестиційний форум проведуть 29 березня

Київ. 21 листопада. УНІАН. 29 березня буде проведено Перший київський інвестиційний форум, на якому будуть представлені інвестиційні проекти, що реалізовуватимуться в рамках затвердженої Стратегії розвитку столиці до 2025 року.

Про це говориться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації з посиланням на відповідне розпорядження, підпсиане головою КМДА Олександром ПОПОВИМ.

Згідно з документом, створена група з підготовки та проведення Інвестфоруму.

Як відзначають в КМДА, 1 грудня 2011 року – останній день, коли голови РДА та керівники профільних управлінь повинні подати на розгляд стратегічного комітету свої пропозиції до інвестиційних проектів, які будуть реалізовані в рамках Стратегії.

«Ми завершуємо роботу над розробкою Стратегії розвитку Києва. Найближчим часом вона буде презентована широкому загалу з урахуванням пропозицій, які надійшли від киян. Але до цього часу стратегічний комітет не отримав від голів деяких районів бізнес-пропозицій. Це не нормальна ситуація», – прокоментував О.ПОПОВ.

Він наголосив, що така організація роботи – неприпустима, і після 1 грудня будуть зроблені відповідні кадрові рішення.

«Якщо ви не можете організувати свою роботу, ви сучасному Києву не потрібні. Я вас в останнє попереджаю, не можете працювати, пишіть заяву про звільнення», – звернувся керівник КМДА до голів районних держадміністрацій.

«Враховуючи ту економічну ситуацію, яка складається сьогодні у Європі, ми можемо значно збільшити надходження інвестицій до Києва. Треба лише активно попрацювати та відповідним чином представити наше місто», – додав О.ПОПОВ.