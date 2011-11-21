Майданчик для паркуру збудують у Гідропарку

Київ. 21 листопада. УНІАН. До Дня Києва у Гідропарку буде збудований парк для екстремальних видів спорту.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, доручення про прискорення темпів реалізації цього проекту дав голова КМДА Олександр ПОПОВ голові Дніпровського району.

«Цей парк для екстремальних видів спорту – мрія наших дітей. Вони відстоювали цю ідею, беручи участь у танцювальному проекті Майдан’S. Завдяки своїй завзятості та цілеспрямованості наша молодь здобула перемогу. Міська влада має зробити все для того, щоб допомогти втілити їхню мрію в життя. Тож до Дня Києва парк для екстремальних видів спорту має бути збудований», – сказав О.ПОПОВ.

Як повідомляв УНІАН, здобувши перемогу у проекті МайданS-2, київська команда виграли мільйон гривень, отримавши можливість здійснити свою мрію – створити умови для розвитку екстремальних видів спорту, зокрема збудувати спеціально обладнаний майданчик для паркуру.