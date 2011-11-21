Велопарковки вирішать проблему “останньої милі”

Київ. 21 листопада. УНІАН. Влада столиці планує обладнати велопарковки біля станції метрополітену, щоб до будинку люди могли дістатися на велосипеді – так зване вирішення проблеми «останньої милі».

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської держадміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Руслана КРАМАРЕНКА.

Він зазначив, що під час громадського обговорення проекту Стратегії розвитку Києва до 2025 року, кияни висловили побажання щодо розбудови велосипедної інфраструктури – будівництво велопарковок, вело доріжок, окремих смуг та розмітки.

За словами Р.КРАМАРЕНКА, Стратегія передбачає створення гідної та доступної інфраструктури для екологічних засобів пересування, таких як вело- та електротранспорт.

«У якості пілотного району облаштування велодоріжок обраний лівий берег, велостоянки ж будуть встановлені у центрі міста і біля станцій метро найбільш заселених масивів – усього 50 майданчиків і 250 велосипедних паркомісць”, – зазначив заступник голови КМДА.

За його словами, щоб мотивувати киян пересідати з авто на більш екологічний транспорт, пропонується створити перехоплюючі автопарковки біля транспортних вузлів поза центром Києва.