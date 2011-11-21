З початку року у Києві висаджено понад 11 тис. дерев

Київ. 21 листопада. УНІАН. З початку 2011 року силами районних комунальних підприємств з утримання зелених насаджень на території міста висаджено 11 тис. 254 декоративних дерева, 32 тис. 965 кущів та понад 7 млн. квіткової розсади, а також відновлено 192,1 га газонів.

Про це інформує прес-служба Київської міської держадміністрації.

Крім того, здійснено комплексний капітальний ремонт понад 30 об’єктів зеленого господарства. Зокрема, сквер біля бібліотеки імені Вернадського у Голосіївському районі міста, сквер на вулиці Лайоша Гавро, 26 (дитяча поліклініка) в Оболонському районі та сквер Цитадельний у Печерському районі.

Також відремонтовано та облаштовано сквер на розі просп. Перемоги та вул. Чорнобильської у Святошинському районі, сквер на розі вул. Клименка та Головка, сквер на бульварі Івана Лепсе, 83-85 у Солом’янському районі та сквер на вул. Глибочицькій, 7, що у Шевченківському районі столиці.

Більше того, реконструйовано проспект Миколи Бажана від Харківської площі до виходу ст. метро «Харківська» та сама Харківська площа, бульвар Русанівський та парк на Русанівській набережній. Крім того, завершено реконструкцію бульвару Липського та Лесі Українки, а також сквер на площі Івана Франка та парк Кіото.

Упродовж десяти місяців поточного року створено нові сквери: сквер на вул. Васильківській, 2-А, на просп. 40-річчя Жовтня, 15 у Голосіївському районі міста; сквер на вул. Вербицького, 11 у Дарницькому районі; сквер на пров. Квітневому, 10-12 у Подільському районі; сквер на вул. Прилужній у Святошинському районі.