Київ. 21 листопада. УНІАН. Сформовано Опікунську раду книгарні «Сяйво книги», говлою якої обрано лауреата літературної премії ім. Ю. Яновського, українського дипломата, письменника та публіциста Юрія ЩЕРБАКА.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, 18 листопада опікунська рада спільно з керівництвом книгарні окреслили перші кроки подальшого розвитку «Сяйва книги» .

Зокрема, підтримку «опікунів» отримали пропозиції керівників книгарні про створення «читального дитячого куточка», де діти з батьками зможуть переглядати та обирати цікаві їм видання.

Крім того, планується створити відділи музичної літератури, адже сьогодні у Києві відсутні спеціалізовані, зокрема, нотні магазини.

Передбачається також, що у «Сяйві книги» постійно організовуватимуть літературні вечори, презентації нових видань, зустрічі з авторами. Уже сьогодні книгарня починає тісну та стабільну співпрацю з вітчизняними видавцями. А з часом керівники книгарні планують зібрати на своїх полицях твори кількох тисяч українських авторів.

«Сяйво книги» також матиме потужну електронну базу та веб-сайт.

«Ми хочемо, щоб це був не просто магазин, а центр культури і творчості. Ми прагнемо створити у цьому натхненному приміщенні творчу і комфортну атмосферу», – підкреслив Ю.ЩЕРБАК.

В КМДА інформують, що заступником голови Опікунської ради обрали Віктора БАРАНОВА – голову Київської організації Національної спілки письменників України, письменника, лауреата мистецької премії «Київ» у галузі художньої літератури ім. Є.Плужника.

До членів Опікунської ради книгарні «Сяйво книги» також увійшли: український поет і видавець, власник і директор видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» Іван МАЛКОВИЧ,

Герой України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, поет, голова Українського фонду культури Борис ОЛІЙНИК, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, виконавчий директор Ліги українських меценатів, директор видавництва «Ярославів Вал» Михайло СЛАБОШПИЦЬКИЙ, директор видавництва «Знання» Володимир КАРАСЬОВ, заслужений діяч мистецтв України, голова ВУТ «Просвіта» ім. Т.Г.Шевченка, Народний депутат України Павло МОВЧАН, український письменник, викладач, кінематографістАндрій КУРКОВ, а також начальник відділу організації торгівлі Головного управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення Віта ШУТЕНКО та начальник Головного управління культури КМДА Світлана ЗОРІНА.

Як повідомляв УНІАН, книгарню «Сяйво книги» у приміщенні колишньої книгарні “Сяйво” на вул. Червоноармійській, 6 відкрили 9 листопада ц.р. Вона стала першим магазином книжкової муніципальної мережі магазинів з продажу книжок.