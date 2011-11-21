В підземному паркінгу вибухнув джип

Київ. 21 листопада. УНІАН. Вранці 19 листопада у центрі Києва в підземному паркінгу житлового будинку вибухнув автомобіль "Міцубиши Паджеро спорт", який належить одному із столичних підприємців.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУМВС України в м.Києві, інцидент трапився близько 9.00 у новобудові по вул. Тургенєвській.

За попередніми даними, вибух стався у багажному відділенні джипу. Як зазначили в столичному главку, серед людей постраждалих немає, припарковані поруч автомобілі також не ушкоджені. Наразі на місці пригоди працюють співробітники вибухотехнічної служби, які мають встановити, що стало причиною вибуху.