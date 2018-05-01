Майбутнє Києва — в електронному урядуванні

Останні роки електронне урядування в Києві розвивалося хаотично і без урахування потреб розвитку інформаційного суспільства. Міська влада це визнала і запропонувала відповідну цільову програму на 2012-2014 роки. Депутатський корпус міста таку ініціативу підтримав майже повним складом — 93 із 103 депутатів, зареєстрованих у залі, погодилися з необхідністю створення електронної форми організації державного управління. При чому виключно за кошти міського бюджету .

Найбільше в електронному урядуванні влада планує здійснити в 2012 році, бо саме в наступному році планується виділити на виконання програми майже 85 млн. грн. В наступні роки обсяг фінансування програми буде зменшуватися: на 2013 рік передбачається майже 50 млн. грн., на 2014 — майже 24 млн. грн. Проте, як запевняють в Київраді, кожного року видатки на створення електронного урядування визначатимуться залежно від обсягів щорічного бюджету Києва.

"На теперішній час чітку кошторисну вартість робіт на три роки спрогнозувати неможливо. Як приклад — вартість мережевого комутатора у 2007 році по курсу долара 5,4 грн. становила 5400 грн, а на сьогодні, враховуючи комерційний курс долара на рівні 8 грн., вартість такого комутатора становить 8000 грн. Тобто різниця — 2600 грн.", - пояснюють розробники програми.

До речі, у розробці програми брали участь не лише Київська міська державна адміністрація, Київрада та їх структурні підрозділи, а й ТОВ "Майкрософт Україна" та компанія "Cisco Україна" - світові лідери у галузі мережних інформаційних технологій.

Що планує влада зробити за три роки...

Найперше планується створити регіональний центр "Електронна столиця", який стане основою всієї інфраструктури електронного урядування. В його складі працюватиме міський акредитований центр сертифікації ключів. Обов`язковою умовою є також створення захищеної системи "Електронний архів".

Крім того, планується створити єдиний web-портал для громади Києва. "У початковому вигляді ми вже маємо такий портал, але можливості повного пакету значно більші: на цьому порталі буде абсолютно повна інформація про послуги, які надають органи державної влади та органи місцевого самоврядування. У громадянина буде можливість як подати заяву через портал, так і отримати відповідь, подивитися, які етапи проходить документ, який чиновник його розглядає... Окрім того, громадянин матиме можливість через портал сплатити за послуги, в тому числі за комунальні, матиме можливість отримати дозвіл, наприклад, на перепланування чи ремонт квартири", - пояснює всі переваги електронного урядування заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Пузанов.

Влада планує, що з реалізацією програми вдасться створити систему "Єдиний медичний простір", яка надасть можливість кожному, хто бажає, завести свою медичну картку в електронному вигляді та записатися на прийом до лікаря.

Ще одним розділом програми стане створення інформаційно-комунікаційної системи "Київ туристичний", в якій буде зібрано фото- та відеоматеріалами про Київ, історичні документи тощо.

Важливо також, що влада планує "відкрити" й Генеральний план розвитку столиці. "Кожен киянин зможе переглянути не тільки карту території, але й побачити всі можливі аспекти розвитку міста — забудови, збереження зелених зон. Кожен зможе подивитися, що відбуватиметься в його районі найближчим часом", - запевняє Олександр Пузанов.

Проте функціонування всієї цієї системи потрібно ще й забезпечити необхідною нормативно-правовою базою для регулювання порядку і процедури збору, зберігання та надання відомостей, що будуть міститися в інформаційній системі. Не останню роль в успішності реалізації цієї програми, зрозуміло, відіграватимуть і фінансові можливості міста.

... і на які результати очікується

Міська влада впевнена, що впровадження електронного урядування забезпечить "якісно новий рівень управління містом, змінить довіру киян та гостей столиці до влади та її політики, вдосконалить взаємодію між місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, бізнесом, громадянами та державними службовцями".

В КМДА впевнені, що якісно побудована система електронного урядування прискорить проведення в Києві соціально-економічних реформ, а також дозволить спільно з впливовими інституціями громадянського суспільства розбудувати соціальну інфраструктуру.

"Електронний уряд дозволить контролювати чиновників, а громадянам – бачити інформацію, яка зазвичай перебуває за завісою, яку чиновники приховують. Електронний уряд надасть можливість кожному побачити, що відбувається, які проекти рішень розглядаються, які чиновники беруть у цьому участь, а, відповідно, керівництву КМДА – бачити ефективну роботу своїх підлеглих", - переконує Олександр Пузанов.

Проте перші можливості фінансувати електронний уряд з`являться лише після ухвалення бюджету столиці. А це означає, що лише в середині січня наступного року може бути оголошено тендер на виконання електронних робіт. "Як тільки ми отримаємо бюджетні ліміти на наступний рік - це перша декада січня, - ми оголосимо тендер і, відповідно, у квітні ми розраховуємо отримати партнера, який розпочне реалізацію цієї програми", - резюмував заступник голови КМДА Олександр Пузанов.

Отож, чекатиме...



Дарина Миколайчук,

Фото Бориса Корпусенка (Офіційний веб-портал Київської міської влади)